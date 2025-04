Emozione Napoli: le immagini di Tacconi al murale di Maradona commuovono tutti

Stefano Tacconi in visita al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli a Napoli. L'ex portiere, che il 3 novembre 1985 subì gol sulla celebre punizione calciata da El Pibe de Oro dentro l'area di rigore (Napoli-Juve 1-0), ha lasciato in Largo Maradona un quadro che ritrae il suo abbraccio con Diego alla fine di quella leggendaria partita. Accompagnato da sua moglie Laura e da suo figlio Andrea, Tacconi ha emozionato tutti i presenti per il bel gesto in memoria di un avversario di mille battaglie sul campo, con il quale ha sempre avuto rapporti cordiali.