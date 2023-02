Prima sorpresa al Mondiale per club, fuori il Flamengo. In finale ci va l'Al Hilal

TANGERI (MAROCCO) - La prima semifinale del Mondiale per club ha già regalato una grande sorpresa. All'Ibn Batouta Stadium di Tangeri il Flamengo di Vitor Pereira è stato sconfitto dall'Al-Hilal (2-3 il risultato finale). La squadra araba, guidata in panchina da Ramon Diaz, approda così in finale dove affonterà la vincente dell'altra semifinale, Al Ahly-Real Madrid. Grande delusione per Gabigol e compagni che devono dire già addio alla competizione.