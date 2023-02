Diretta Real Madrid-Al Hilal ore 20: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Partita: Real-Madrid-Al Hilal

Orario partita: ore 20:00

Canale Tv: Sky Sport Uno 201

Pay TV Streaming: Sky

Dove e a che ora vedere Real Madrid-Al Hilal: orari e canali

Real Madrid- Al Hilal match valido per la finale della Coppa del Mondo per club, è in programma alle 20:00 al Moulay Abdallah Stadium di Rabat e sarà trasmessa in diretta da Sky in streaming via app e Smart Tv. Il match sarà visibile a tutti gli abbonati anche in streaming su pc, smartphone e tablet sull'app Sky Go. Real Madrid-Al Hilal andrà in onda anche su NOW.

Real Madrid-Al Hilal in Diretta: la cronaca

Carlo Ancelotti ha allontanato le voci sul possibile approdo alla guida del Brasile, annunciando di avere un contratto con il Real Madrid, fino al 2024. Il tecnico italiano cercherà di portare a casa il terzo Mondiale per club. Di fronte avrà i sauditi dell'Al Hilal.

Real Madrid-Al Hilal, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius. All. Carlo Ancelotti.

AL HILAL (4-2-3-1): Al Mayouf; Abdulhamid, Al Boleahi, Jang, Al Dawsari; Carrillo, Cuellar; Marega, Vietto, Al Dawsari, Ighalo. All. Ramon Diaz

Real Madrid - Al Hilal, segui la diretta sul nostro sito