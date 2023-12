Mondiale per club, Wenger: "Avrà un enorme impatto positivo"

ROMA - "Credo che le due forze principali del nostro gioco siano le nazioni e i club e c'è una logica dietro l'idea dei club e della FIFA di organizzare una Coppa del Mondo per Club che abbia un formato simile a quello della Coppa del Mondo per Nazioni ". Lo ha dichiato Arsene Wenger , ex allenatore dell'Arsenal, nominato dalla FIFA nel novembre 2019 responsabile dello sviluppo mondiale del calcio.

Quale sarà l'impatto sui club secondo Wenger?

Secondo Wenger, "l'impatto positivo che avrà sui club sarà enorme, perché aumenterà le risorse a disposizione dei club di tutto il mondo per svilupparsi e competere. In Europa siamo fortunati, ma è importante che il calcio diventi veramente globale e che questo crei l'opportunità per altri club di progredire, questo è il vero obiettivo. Questo è il vero obiettivo: daremo a più giocatori in tutto il mondo maggiori opportunità di competere ai massimi livelli. Credo che i tifosi si aspettino molto di vedere i loro club competere sul palcoscenico mondiale".

Qual è il pensiero di Wenger sul calendario fitto?

Su un calendario destinato a infittirsi, questo il pensiero di Wenger: "Mi rendo conto che il calendario calcistico è molto fitto, ma questa è una competizione che si svolgerà ogni quattro anni e naturalmente il periodo di riposo durante la competizione e dopo deve essere rispettato. C'è richiesta di grandi competizioni nel calcio e c'è stato un buon supporto per questa competizione".

Cosa pensa Wenger del benessere dei giocatori?

Anche il benessere dei giocatori negli ultimi 20 anni, secondo quanto afferma Wenger, "è aumentato notevolmente, se si considera la prevenzione degli infortuni, il lavoro di recupero, l'alimentazione e i progressi della tecnologia medica. È irriconoscibile rispetto al passato. Anche il VAR ha contribuito alla protezione dei giocatori, che sanno di non poter evitare di fare tackle sbagliati che causano infortuni. Nel complesso, quindi, ci sono stati enormi miglioramenti dal punto di vista del benessere e vogliamo continuare con questi progressi. Vediamo giocatori che ricevono premi mondiali, come Messi, Ronaldo, Benzema, tutti oltre i 35 anni. E non è raro vedere carriere internazionali che durano più di 20 anni. Non molto tempo fa, questo non era possibile".