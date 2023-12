GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Sarà Manchester City contro Fluminense l'ultimo atto del Mondiale per club che si sta dispitando in Arabia Saudita. Oggi (martedì 19 dicembre) la squadra di Guardiola ha battuto in semifinale 3-0 i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds: autogol di Hoibraten al 46' del primo tempo e reti di Kovacic al 7' e Bernardo Silva al 14' della ripresa. Venerdì i campioni d'Europa sfideranno in finale i brasiliani del Fluminense, che ieri hanno superato gli egiziani dell'Al Ahly.