Diretta Manchester City-Fluminense: segui la finale del Mondiale per club LIVE

La gara tra Manchester City e Fluminense, finale del Mondiale per club, si giocherà oggi allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita. Di fronte la squadra di Guardiola, vincitrice la scorsa stagione della Champions League, e i brasiliani, trionfatori della Coppa Libertadores. Segui il match in diretta.

18:45

Riscaldamento

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Spicca l'assenza di Haaland, che non sarà della finale per infortunio.

18:25

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Lewis, Rodri; Foden, Bernardo Silva, Grealish; Alvarez. Allenatore: Guardiola.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Andrè, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. Allenatore: Diniz.

18:22

Come sono arrivate in finale

Il Manchester City è arrivato alla finale dopo aver battuto 3-0 i giapponesi dell'Urawa City, mentre il Fluminense ha eliminato gli egiziani dell'Al Ahly (2-0).

18:14

Appuntamento alle 19

La gara tra Manchester City e Fluminense è in programma alle ore 19 allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita e sarà visibile in streaming su FIFA+ e Cronache di Spogliatoio.

Stadio King Abdullah Sports City, Jeddah