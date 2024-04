L'Atletico Madrid va al Mondiale per Club, il Barcellona è fuori: è ufficiale

L' Atletico Madrid è ufficialmente qualificato per la prossima edizione del Mondiale per Club . La squadra di Simeone va a occupare l'undicesimo slot della competizione dedicato alle squadre europee a discapito del Barcellona . Entrambe le spagnole sono uscite dalla Champions League, ma sono i Colchoneros a sorridere per il miglior ranking.

L'Atletico esce dalla Champions ma si qualifica per il Mondiale per Club

Il nuovo Mondiale per Club permette di qualificarsi al torneo a un massimo di due squadre per federazione. Per quella spagnola, era già qualificato il Real Madrid grazie alla vittoria della Champions League nel 2022. Mentre per l'Italia sono ormai note le qualificazioni di Inter e Juventus. Per completare il quadro delle squadre europee al prossimo Mondiale per Club, manca il dodicesimo e ultimo posto. A contenderselo sono l'Arsenal e il Salisburgo. Se gli inglesi vinceranno la Champions League, conquisteranno lo slot e la partecipazione. Mentre se la squadra di Arteta non ci riuscirà, gli austriaci saranno qualificati al prossimo Mondiale per Club.