Il Real Madrid e Ancelotti chiariscono: "Saremo al Mondiale per club"

Il Real Madrid, fresco vincitore della Champions League, dopo il successo contro il Borussia Dortmund nella finale disputata a Wembley, sarà regolarmente in campo nella prossima edizione del Mondiale per Club. La società spagnola, lo ha ribadito attraverso un comunicato ufficiale: "Il Real Madrid C.F. informa che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione alla nuova Coppa del Mondo per club che sarà organizzata dalla FIFA nella prossima stagione 2024/2025. Pertanto, il nostro club giocherà, come previsto, questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo per far sognare ancora una volta ai nostri milioni di tifosi in tutto il mondo un nuovo titolo".