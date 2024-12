Sorteggio Mondiale per club diretta: le avversarie di Juve e Inter LIVE

MIAMI (USA) - Dopo l'annuncio della trasmissione gratuita di tutte le 63 partite del Mondiale per club 2025 , organizzato dalla Fifa e in programma negli Stati Uniti la prossima estate, a Miami è in programma oggi (5 dicembre, dalle ore 19 italiane) il sorteggio dei gironi . Tra le 32 squadre partecipanti ci sono anche le italiane Juventus e Inter (inserite entrambe nella seconda delle quattro fasce ). Segui la diretta della giornata con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale.

17:21

Mondiale per club 2025: tutte le date

Il Mondiale per club prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami (Florida) vedrà protagoniste le 32 principali squadre di club di tutto il mondo in 63 partite che si disputeranno in 12 sedi negli Stati Uniti per un periodo di 29 giorni. La finale è in programma domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York (New Jersey).

17:10

In 32 al via: Juve e Inter nella seconda delle quattro fasce

Fascia 1: Manchester City (ENG), Real Madrid C. F. (ESP), FC Bayern München (GER), Paris Saint-Germain (FRA), CR Flamengo (BRA), SE Palmeiras (BRA), CA River Plate (ARG), Fluminense FC (BRA)

Fascia 2: Chelsea FC (ENG), Borussia Dortmund (GER), FC Internazionale Milano (ITA), FC Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), SL Benfica (POR), Juventus FC (ITA), FC Salzburg (AUT)

Fascia 3: Al Hilal (KSA), Ulsan HD (KOR), Al Ahly FC (EGY), Wydad AC (MAR), CF Monterrey (MEX), Club León (MEX), CA Boca Juniors (ARG), Botafogo (BRA)

Fascia 4: Urawa Red Diamonds (JPN), Al Ain FC (UAE), Espérance Sportive de Tunisie (TUN), Mamelodi Sundowns FC (RSA), CF Pachuca (MEX), Seattle Sounders FC (USA), Auckland City FC (NZL), Inter Miami CF (USA)

17:03

Mondiale per club 2025: dove vedere la cerimonia del sorteggio

La cerimonia del sorteggio dei gironi del Mondiale per club 2025 in programma oggi a Miami potrà essere seguito in diretta streaming gratuita sul sito ufficiale della Fifa. L'evento sarà trasmesso inoltre su Dazn e in live streaming sui canali ufficiali dell'Inter e sui canali YouTube e TikTok della Juventus.

Miami - Usa