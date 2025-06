Mondiale per Club, Al Ain-Juve: dove vederla in tv, orario e formazioni

Parte l'avventura della Juve di Igor Tudor al Mondiale per Club . Bianconeri attesi dall' Al Ain , in occasione della prima giornata del gruppo G , che comprende anche Manchester City e Wydad Casablanca . Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo al quarto posto in Serie A, Locatelli e compagni si preparano ad esordire nella nuova competizione ideata dalla FIFA, contro la quinta forza dell'ultimo campionato degli Emirati Arabi Uniti.

Al Ain-Juve, l'orario

Al Ain-Juve, in programma all'Audi Field di Washington, andrà in scena nella notte italiana tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno alle ore 03:00.

Dove vedere Al Ain-Juve in diretta tv

Al Ain-Juve sarà trasmessa in diretta in chiaro su DAZN, broadcaster che renderà visibile gratuitamente il Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Dove vedere Al Ain-Juve in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e accessibile tramite un semplice login anche da pc. Potrete seguire l'esordio della Juve al Mondiale per Club in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.