Mondiale per Club, il Psg ko a sorpresa: Botafogo già avanti

ROMA - Nel secondo turno del Gruppo B del Mondiale per Club, giocato al Rose Bowl (Pasadena), il Botafogo ha centrato una vittoria inattesa battendo 1-0 il Paris Saint‑Germain grazie ad un gol di Igor Jesus al 36′. Un ko a sorpresa: i parigini, dopo aver dominato l’Atletico Madrid all’esordio (4-0), restano incapaci di trovare la via del gol e pagano la decisione di Luis Enrique di far riposare alcuni titolari, scelta che ha fatto emergere i limiti del blocco implementato contro un avversario così organizzato. Il colpo vincente è arrivato proprio dal filtrante di Savarino a favore di Igor, la cui conclusione neutralizzata da un rimpallo su Pacho ha beffato Donnarumma.