Inter-Urawa diretta Mondiale per Club oggi: segui la partita live

L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club. Dopo il deludente pareggio nella gara inaugurale contro i messicani del Monterrey, la squadra di Chivu sfiderà a Seattle i giapponesi Urawa Reds che all'esordio hanno perso 3-1 contro il River Plate. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, obbligati a vincere per evitare di dover giocarsi l'ultima sfida del girone proprio contro il River Plate - di gran lunga l'avversaria più difficile del Gruppo E - con un solo risultato a disposizione. Segui la partita in diretta testuale sul nostro sito.