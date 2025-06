Mondiale per club, il pareggio tra River e Monterrey fa felice l'Inter. Vince il Fluminense

Dopo la vittoria dell'Inter in rimonta contro l'Urawa Reds, nella notte italiana sono andate in scena altre due partite della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Per quanto riguarda lo stesso gruppo dei nerazzurri, arrivano buone notizie per la squadra di Chivu, grazie al pareggio per 0-0 al Rose Bowl Park Stadium di Los Angeles tra il River Plate e il Monterrey. Nell'altra partita in programma, il Fluminense batte per 4-2 l'Ulsan.