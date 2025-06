Baggio e Del Piero si incontrano a New York: la foto che fa impazzire i tifosi

Poco più di 100 chilometri, due province diverse, ma pur sempre veneti: Roberto Baggio da Caldogno e Alessandro Del Piero da Conegliano ne hanno approfittato per rincontrarsi a New York. In questi giorni, con il Mondiale per Club in corso, in giro per gli Stati Uniti ci sono decine di leggende tra gli ospiti delle partite. I due sono tra i rappresentanti italiani e si sono rivisti nella Grande Mela. L'incontro è stato documentato con una foto pubblicata su entrambi i profili Instagram dei due ex giocatori, con una descrizione semplice piena di orgoglio delle proprie origini: "Due veneti a New York".