Osimhen, offerta shock dell'Al Hilal di Inzaghi: il Napoli aspetta il sì

Victor Osimhen è tornato a casa, in Nigeria, per riposarsi e ricaricare le pile, ma anche per fare beneficenza. Sorridente, tranquillo, tra serate con amici, tappe nei luoghi d’infanzia, l’affetto di un popolo che l’ama, insomma l’aria di casa. Il suo nome continua a essere al centro del mercato del Napoli, che aspetta solo la sua cessione per sbloccare una serie di opzioni. Non andrà al Liverpool, nemmeno alla Juventus e neanche al Galatasaray. Il futuro sembra sempre più indirizzato verso l’Arabia Saudita. Verso l’Al Hilal, che gli ha messo sul tavolo un’offerta da capogiro: contratto triennale da 40 milioni di euro netti a stagione, più un’opzione per un quarto anno, per un totale di 160 milioni in un quadriennio. Una proposta folle, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati al mondo. E soprattutto, una via d’uscita concreta per il Napoli, che spera così di incassare i 75 milioni della clausola rescissoria valida per l’estero, chiave per completare il restyling dell’attacco. Non solo per motivi tecnici, ma anche per una questione economica: liberarsi del suo stipendio e incassare una cifra importante permetterebbe al club di agire senza troppi pensieri sul mercato. Eppure, la scelta finale spetta sempre a lui, a Victor. L’attaccante ieri ha partecipato a Lagos a una partita di beneficenza organizzata dalla fondazione di William Troost-Ekong, capitano della nazionale nigeriana con un passato in Italia tra Udinese e Salernitana, ma ora in Arabia Saudita (Al Kholood). Quell’Arabia Saudita alla quale Osimhen ha già detto no a inizio mese, quando l’Al Hilal era pronto a pagare la clausola per portarlo al Mondiale per Club con Simone Inzaghi.