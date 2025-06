Kvaratskhelia spinge il Psg agli ottavi nel Mondiale per club, l'Atletico vince ma passa il Botafogo

ROMA - Il Gruppo B del Mondiale per club ha emesso i suoi verdetti: agli ottavi vanno il Psg campione d'Europa come primo del girone e i brasiliani del Botafogo con il secondo posto, mentre è già fuori l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone che ha chiuso con 6 punti come le avversarie ma con la peggior differenza reti (decisivo il 4-0 incassato dai parigini all'esordio).

Agli ottavi con il vento in poppa dunque il Psg del portiere azzurro Donnarumma, che ha ottenuto la sua seconda vittoria nel girone contro gli statunitensi Seattle Sounders, battuti 2-0 grazie alla rete segnata al 35' da Kvaratskhelia con una fortunosa deviazione su tiro di Vitinha (in campo anche l'altro ex napoletano Fabian Ruiz) e quella siglata al 66' dall'ex interista Hakimi. Parzialmente indolore invece il ko per 1-0 incassato dal Botafogo al 'Rose Bowl' di Pasadena contro l'Atletico Madrid (a segno Griezmann nel finale) davanti agli occhi di un tifoso speciale come Snoop Dog: i brasiliani non riescono a conservare la vetta ma volano comunque alla fase a eliminazione diretta.

Chi sfideranno parigini e brasiliani agli ottavi di finale

Le due classificate del Gruppo B incroceranno le due che avranno la meglio nel Gruppo A, che dopo due giornate (la terza è in programma domani, 24 giugno) vede i brasiliani del Palmeiras e l'Inter Miami di Leo Messi in vetta a 4 punti, seguite dal Porto a un punto e dall'Al Ahly ancora a zero. Nell'ultimo turno decisivo per il primato lo scontro tra Palmeiras e Inter Miami. Il Paris Saint-Germain agli ottavi sfiderà la seconda di questo gruppo (il 29 giugno ad Atlanta, ore 18 italiane), mentre il Botafogo dall'altra parte del tabellone affronterà la prima (il 28 giugno a Philadelphia, ore 18 italiane).

