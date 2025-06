Mondiale per Club, Palmeiras e Inter Miami agli ottavi. Messi ritrova il Psg

MIAMI (STATI UNITI) - Notte di verdetti nel gruppo A del Mondiale per Club . L' Inter Miami di Lionel Messi , avanti 2-0 contro il Palmeiras , si fa raggiungere dai brasiliani nella terza e ultima giornata della fase a gironi (2-2 il finale) mancando così l'appuntamento con il primo posto nel gruppo A . Il Verdao vola agli ottavi dove sfiderà il Botafogo in un derby da urlo mentre per la ' Pulce ' c'è il suggestivo confronto con il suo recente passato, il Paris Saint-Germain (75 presenze e 32 reti complessive per l'argentino nelle due stagioni - 2021/22 e 2022/23 - trascorse all'ombra della Tour Eiffel ).

Rimonta da sogno del Palmeiras: è 2-2 con l'Inter Miami di Messi

Gol e spettacolo all'Hard Rock Stadium di Miami dove l'Inter padrona di casa e il Palmeiras si dividono la posta in palio. Gli americani passano in vantaggio al 16' del primo tempo con Allende e raddoppiano al 65' con un gran gol dell'eterno Suarez. Quando vittoria e primo posto nel girone A sembrano in cassaforte, arriva la doccia gelata: all'80' Paulinho dimezza lo svantaggio poi, all'87', ci pensa Mauricio a ristabilire l'equilibrio nel match e a consegnare al Verdao un insperato primo posto nel girone (5 punti, gli stessi dell'Inter Miami: +2 di differenza reti contro il +1 di Messi e compagni).

Inter Miami-Palmeiras 2-2: cronaca, tabellino e statistiche

Porto e Al-Ahly, un 4-4 che non serve a nessuno: portoghesi ed egiziani eliminati

Match spettacolare anche al MetLife Stadium, nel New Jersey, teatro del pareggio per 4-4 tra il Porto e l'Al-Ahly. Il protagonista indiscusso del match è il palestinese Abou Ali, autore di una tripletta (15', 47' p.t. su rigore e 51'). Il Porto risponde colpo su colpo con Mora (23'), William Gomes (50') e Omorodion (53') ma gli egiziani rimettono la freccia al 64' con Ben Romdhane. Nel finale arriva anche il pareggio di Pepe (89') per il 4-4 finale. Un risultato inutile per le due squadre che salutano in anticipo il torneo.

Porto-Al-Ahly 4-4: cronaca, tabellino e statistiche

Mondiale per Club, la classifica finale del girone A

1. Palmeiras 5 (+2 differenza reti) qualificata agli ottavi

2. Inter Miami 5 (+1 dr) qualificata agli ottavi

3. Porto 2 (-1 dr) eliminata

4. Al-Ahly 2 (-2 dr) eliminata