Mondiale per Club, il Borussia Dortmund vince e vola agli ottavi. Passa anche la Fluminense

Borussia Dortmund e Fluminense si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I tedeschi hanno chiuso in testa il Gruppo F grazie al successo contro i coreani dell'Ulsan Hyundai. A decidere la sfida è stata una rete segnata al 36' da Svensson. Con questa vittoria gli uomini di Kovac chiudono il girone a sette punti e affronteranno agli ottavi la seconda classificata del gruppo E (quello dell'Inter).