Pio Esposito e la frase emozionante dopo il gol al Mondiale per Club: "Ho visto la palla entrare e..."

SEATTLE (Stati Uniti) - Francesco Pio Esposito si gode l'emozione del suo primo gol al Mondiale per Club, che ha sbloccato al 72' il match che l'Inter ha poi vinto per 2-0 sul River Plate, qualificandosi per gli ottavi di finale del torneo: "Sicuramente non ho ancora realizzato tutto perché è successo così velocemente - le parole del giovane attaccante nerazzurro a Inter Tv - quando ho segnato è stata un'emozione velocissima. Non ci credevo, mi sono girato e ho visto Lautaro e gli altri esultare con me e allora ho detto: è successo veramente". Poi, l’abbraccio con il fratello Sebastiano, entrato a gara in corso: "Appena ho segnato ho cercato subito mio fratello, sapevo dov’era - le parole di Francesco Pio a Dazn - abbiamo vissuto tanto calcio insieme, gioie e delusioni. Condividere un gol così con lui è speciale, non servono parole. Il mio gol è un sogno che si realizza, il frutto del lavoro e dei sacrifici di questi anni. In questi momenti ripensi a tutto quello che hai fatto per arrivare fin qui".