Chi sfida la Juve agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario

Nonostante la sconfitta contro il Manchester City , la Juve ha ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Mondiale per Club , passando come seconda del girone G: ora agli ottavi può ancora incontrare tre squadre.

Juve, data e orario degli ottavi di finale al Mondiale per Club

La Juventus affronterà la prima classifica del girone H il prossimo 1° luglio alle ore 21 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami

Dove vedere l'ottavo di finale della Juve al Mondiale per Club in diretta tv

L'ottavo di finale della Juve sarà trasmessi in diretta su DAZN, broadcaster del Mondiale per Club che ha deciso di rendere visibili in chiaro tutte le partite del torneo FIFA, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 del palinsesto Sky e nella sezione "App" della Home di SkyQ. La gara verrà trasmessa in diretta tv anche su Canale 5.

Juve agli ottavi del Mondiale per Club: dove vederli in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity, gratis su sito e app. Le omonime applicazioni sono scaricabili comodamente su smartphone e tablet, oltre ad essere accessibili da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita della Juve anche in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.