Mondiale per Club, quattro sfide in chiaro in tv: ecco quali sono

Terminata la fase a gironi, il Mondiale per Club entra nel vivo con gli ottavi di finale. Rappresentanti da quasi tutto il mondo per la fase a eliminazione diretta: nove europee, tra cui entrambe le italiane Inter e Juventus, quattro brasiliane, l'Inter Miami di Messi per i padroni di casa degli Stati Uniti, il Monterrey per il vicino Messico e l'Al Hilal di Simone Inzaghi per l'Arabia Saudita e l'Asia. Come nella fase a gironi, anche per gli ottavi una selezione di partite del Mondiale per Club saranno visibili in chiaro sulle reti Mediaset.