Palmeiras-Botafogo, derby ad alta tensione: dove vederlo in tv, orario e formazioni

Derby ad alta tensione al "Lincoln Financial Field" di Philadelphia, dove si affrontano Palmeiras e Botafogo, in una sfida tutta brasiliana valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Gli uomini di Paiva hanno già dimostrato di poter dare filo da torcere alle grandi di questo torneo, come testimonia la vittoria contro il Psg campione d'Europa, mentre i biancoverdi di Ferreira sono riusciti a conquistare il primo posto nel girone A, eliminando il Porto e liquidando senza troppi problemi la pratica Al Ahly. L'ultima vittoria del Palmeiras, però, risale al pirotecnico 4-3 del 2023. Da lì, per Veiga e compagni, tre sconfitte e due pareggi contro il Botafogo, capace di eliminare i rivali anche negli ottavi della Copa Libertadores 2024.