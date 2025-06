Vlahovic va a scadenza e blocca l'attacco Juve: cosa succede ora

Fino alla fine. Più che un motto, stavolta sembra quasi una minaccia. Affermare che Vlahovic, il centravanti strappato alla Fiorentina nel mercato invernale del 2022 per 85 miloni, stia tenendo in ostaggio la Juventus sarebbe ingeneroso oltre che irrispettoso per l’uomo e per il professionista. Eppure in questo vicolo cieco non sembra esserci via d’uscita. La Signora vuole cedere il serbo e ha già messo in chiaro le cose: a un anno dalla scadenza contrattuale, uno del suo status costa almeno 25 milioni. Dusan ambisce legittimamente alla miglior soluzione per il suo futuro, economica e pure tecnica, e al momento offerte da capogiro non ne sono arrivate, né a lui né tantomeno al club. Si è parlato di un interessamento del Fenerbahçe, di un sondaggio del Galatasaray, delle sirene arabe e di qualche voce dalla Premier. Il Milan sembra solo una suggestione mediatica, e comunque Allegri pare avere altre priorità. Di proposte serie, fin qui, neppure l’ombra. Così Vlahovic, l’uomo che nelle intenzioni della Juve avrebbe dovuto raccogliere la pesante eredità di Cristiano Ronaldo, adesso sta diventando un peso. Se non addirittura un tappo: la sua partenza farebbe spazio a un nuovo centravanti - citofonare a casa David per info - oltre che alleggerire il monte ingaggi della rosa, una delle principali richieste della proprietà. Tra quota di ammortamento e ingaggio lordo il calciatore è costato alla Continassa circa 40 milioni di euro solo nell’ultima stagione, un’annata da 17 gol complessivi inclusi gli ultimi due al Mondiale. È come se ogni sua rete, l’unità di misura con la quale viene pesato il rendimento di un attaccante, fosse costata 2,3 milioni. Un’opulenza insostenibile. Al 31 dicembre 2024 il valore netto a bilancio del giocatore risultava di circa 29 milioni, cifra che a giugno 2025 è scesa a 19,5. Incassare un bottino superiore a questa soglia significherebbe realizzare, nonostante tutto, una plusvalenza.