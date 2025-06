Psg-Inter Miami: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club

Il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica, sfida l' Inter Miami di Leo Messi in occasione degli ottavi di finale del Mondiale per Club. Chi avrà la meglio, affronterà ai quarti la vincente di Flamengo-Bayern Monaco. Pur avendo incassato una sconfitta nella fase a gironi, i francesi arrivano a questo appuntamento da primi del girone, dopo aver contribuito all'eliminazione dell'Atletico Madrid di Simeone. La squadra allenata da Javier Mascherano, invece, ha chiuso al secondo posto il gruppo A ed è attualmente imbattuta.

Psg-Inter Miami, l'orario

Psg-Inter Miami si disputerà oggi, domenica 29 giugno, alle ore 18 al "Mercedes-Benz Stadium" di Atlanta.

Dove vedere Psg-Inter Miami in diretta tv

Psg-Inter Miami sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, broadcaster del Mondiale per Club che ha scelto di rendere visibili in chiaro tutte le partite del nuovo torneo FIFA. DAZN è attivo sul canale 214 di Sky, nella sezione "App" della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Psg-Inter Miami, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. È possibile scaricare gratuitamente l'omonima applicazione su smartphone e tablet, oltre a poter accedere comodamente da pc tramite un semplice login. Potrete seguire la partita del Mondiale per Club in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.