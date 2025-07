La pantofola d'oro

Avrei alcune domandine da porre a Ronaldo, Seedorf, Roberto Carlos, Cafu, Kakà, Del Piero, Vieri, Trezeguet, Pastore, Stoichkov, Shevchenko, Albertini, Beckham, Romario, Rui Costa, Ribery e al mio caro amico Roby, ovvero ai campioni - campioni si nasce e lo si è per sempre - che in America hanno baciato la pantofola al sultano Al Dollar bin Infantin. Vorrei rivolgerle proprio a sportivi che hanno saputo offrirci emozioni e ricordi, fornendo in taluni casi esempi di sportività e altruismo.