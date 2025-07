L'Al-Hilal regala un nuovo attaccante a Inzaghi con una formula mai vista

La corsa trionfale dell' Al-Hilal nel Mondiale per club ha convinto il la lega araba a modificare le regole del calciomercato pur di offrire a Inzaghi una squadra ancor più competitiva. Dopo il successo contro il Manchester City, la formazione saudita ha infatti ufficializzato l'arrivo in prestito di Abderrazak Hamdallah , attaccante marocchino di 34 anni che questa stagione ha messo a segno ben 21 gol in Saudi League .

La strana formula del prestito per tre partite

La particolarità di questo trasferimento sta nella formula che ha permesso ad Hamdallah di trasferirsi alla corte di Inzaghi. L'accordo tra l'Al-Hilal e l'Al-Shabab, club proprietario del cartellino, si è infatti concrettizzato come un prestito di brevissima durata, al massimo due settimane, dato che il calciatore dovrebbe far parte della squadra solamente per la restanti partite del Mondiale per Club. Un'operazione che sarebbe stata impossibile senza il benestare della lega araba, che ha deciso di anticipare la finestra di mercato in patria.