Juve, chi è David: lo chiamano “Iceman”, era erede di Osimhen

TORINO - Alla Juve ha anche fatto gol. È accaduto lo scorso 5 novembre nella sfida di Champions League tra il Lilla e i bianconeri: Jonathan David si è presentato alla Signora, che già all’epoca aveva posato gli occhi su di lui, con un gol che racconta molto delle sue caratteristiche. Progressione potente a ricevere il taglio profondo di Zeghrova e diagonale vincente che non ha lasciato scampo a Di Gregorio. Adesso il bomber canadese farà gol per la Juve e non è un passaggio di poco conto: lo chiamano infatti “Iceman”, uomo di ghiaccio, per la freddezza in area di rigore e la squadra di Tudor proprio di questo ha bisogno, di un cecchino implacabile negli ultimi sedici metri. La conferma del soprannome arriva dalle statistiche: David porta in dote 25 reti e 12 assist in 49 presenze nell’ultima stagione. Un bel biglietto da visita, non c’è dubbio, per questo ragazzo di 25 anni nato a Brooklyn, New York, da genitori di origine haitiana, e cresciuto in Canada, a Ottawa, dove è arrivato all’età di sei anni. Jonathan muove i primi passi su un campo di calcio con i Gloucester Hornets e con gli Ottawa Internationals, ammirando campioni del calibro di Henry, Ronaldinho, Drogba, Eto’o.