Fluminense-Al Hilal: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club

Entrano nel vivo i quarti di finale del Mondiale per Club , che vede ancora protagonista l' Al Hilal di Simone Inzaghi, capace di eliminare il Manchester City agli ottavi, al termine dei tempi supplementari. Ora la sfida con il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha fermato proprio la corsa dell' Inter nel primo turno della fase ad eliminazione diretta. In palio una prestigiosa semifinale contro la vincente di Palmeiras-Chelsea.

Fluminense-Al Hilal, l'orario

Fluminense-Al Hilal andrà in scena oggi, venerdì 4 luglio, alle ore 21 al "Camping World Stadium" di Orlando.

Dove vedere Fluminense-Al Hilal in diretta tv

Fluminense-Al Hilal sarà trasmessa in diretta su DAZN, che ha scelto di trasmettere in chiaro tutte le partite del Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. DAZN è attivo sul canale 214 di Sky, nella sezione "App" della Home di SkyQ e su dispositivi come Play Station, XBox e TIMVISION Box. Diretta tv in chiaro anche su Canale 5.

Dove vedere Fluminense-Al Hilal in streaming

Fluminense-Al Hilal sarà visibile live in streaming su DAZN e Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire i quarti del Mondiale per Club in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.