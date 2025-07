Juve, David è ufficiale: il comunicato

Il comunicato della Juve e la storia di David

"Nato a Brooklyn da genitori haitiani e trasferitosi poi in Canada, a Ottawa, David è cresciuto calcisticamente con gli Ottawa Gloucester e gli Ottawa Internationals prima di volare in Europa a 17 anni per vestire la maglia del Gent: con la squadra belga ha debuttato – andando subito a segno all’esordio – nell’agosto 2018, chiudendo le prime due stagioni da professionista con un bottino di 37 reti e 15 passaggi vincenti in 83 presenze e vincendo il titolo di capocannoniere del campionato belga nell’annata 2019/2020. Poi, nell’estate del 2020 arriva il passaggio al Lille, con cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni realizzando 87 gol in 178 presenze in campionato e complessivamente 109 reti e 30 assist in 232 partite con il club francese. Club con cui ha vinto la Ligue 1 nel 2020/2021 e la Supercoppa francesenella stagione successiva. Con la Nazionale canadese ha fatto il suo esordio nel settembre 2018, segnando due reti al debutto e raccogliendo finora 66 presenze e 35 reti, dopo avere vestito la maglia anche della selezione nazionale giovanile. David è un attaccante di talento che si aggiunge alla rosa bianconera e al quale diamo un caloroso benvenuto: buon lavoro Jonathan, ci vediamo in campo!". Inizia la sua avventura bianconera. La Juve ha il suo nuovo attaccante.

Juve, i tifosi contenti per il nuovo acquisto

“Finalmente un nove”, scrive un tifoso sotto il post Instagram dell’ufficialità di David. Frecciata, nemmeno tanto velata, per Dusan Vlahovic. Tanti bianconeri felici: “Bell’attaccante per puntare in alto”. Si intromette pure qualche tifoso di qualche altra squadra: “Sono dell’Inter, ma gran colpo”. Entusiasmo alle stelle, ora tutti aspettano di vederlo in campo. Per ora è apparso solo nel video social, molto cinematografico, e al J Medical per le visite.