ATLATNTA (USA) - Una sfida intensa quella tra Psg e Bayern Monaco, valida per i quarti di finale del Mondiale per Club e segnata dall'infortunio di Musiala, costretto a uscire dopo un contrasto con Donnarumma (disperato per il ko dell'avversario). Scintille poi nel finale quando l'arbitro inglese Anthony Taylor ha espulso il parigino Willian Pacho (82'), annullato il possibile gol dell'1-1 segnato da Kane per i bavaresi (87') e nel recupero ha poi estratto il cartellino rosso anche nei confronti di Lucas Hernandez (al 90+2' per una gomitata al volto rifilata a Guerreiro), lasciando così in nove uomini la squadra di Luis Enrique che ha comunque trovato la forza di raddoppiare al 90+6' con Dembélé.