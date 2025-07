Fluminense-Chelsea: dove vederla in tv, orario e formazioni della sfida del Mondiale per Club

Dopo aver eliminato l'Al Hilal di Simone Inzaghi, il Fluminense di Renato Portaluppi si prepara ad affrontare il Chelsea di Enzo Maresca, in occasione della prima delle due semifinali di questo Mondiale per Club. I Blues, reduci dal successo contro il Palmeiras, sono chiamati a superare un'altra formazione brasiliana se vogliono staccare il pass per l'ultimo atto del MetLife Stadium. Chi avrà la meglio, si giocherà il trofeo con la vincente di Psg-Real Madrid.