Real Madrid bloccato a Miami: è a rischio la semifinale contro il Psg?

Mancano meno di 24 ore al fischio d'inizio programmato per la semifinale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Psg , ma i Blancos sono ancora a oltre 2mila chilometri dallo stadio dove si giocherà la partita. Infatti una tempesta ha impedito ai Blancos di lasciare Miami , base del club per il torneo, per raggiungere New York , sede della seconda semifinale del Mondiale per Club. La partita al MetLife Stadium è in programma per il 9 luglio alle 21, ma ora la situazione è più complicata del previsto.

Una tempesta blocca il Real Madrid: la situazione per la semifinale

Tutta la Florida e Miami stanno affrontando una settimana di tempeste che dovrebbero intensificarsi venerdì. Ma le condizioni climatcihe sono altamente preoccupanti già martedì con l'aereo del Real Madrid che non è riuscito a decollare a causa di una tempesta. Qualche giorno fa, il National Hurricane Center ha diramato una previsione preoccupante per tutto lo stato per l'intera settimana con una probabilità del 60% di trasformarsi in una depressione tropicale o in una tempesta tropicale. Il programma del Real era quello di arrivare nel New Jersey il giorno prima della partita, ma così non è stato e dovrà sperare in un miglioramento repentino delle condizioni per cercare di arrivare in tempo alla semifinale.