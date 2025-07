Musiala difende Donnarumma: il messaggio social dopo il terribile infortunio

Ad alcuni giorni dal terribile infortunio che lo ha visto suo malgrado protagonista durante il match tra Psg e Bayern , nel Mondiale per Club 2025 , il giovane Jamal Musiala torna a parlare per la prima volta e lo fa innanzitutto per prendere le parti del suo 'carnefice', quel Gigio Donnarumma massacrato da colleghi e commentatori per lo scontro con il talentino tedesco.

"Donnarumma non è colpevole, sono cose che succedono"

"Non c'è nessuno cui dare la colpa, queste situazioni nel calcio accadono". Questo il messaggio distensivo di Musiala, che con un video su Instagram ha voluto aggiornare i suoi tanti fans sull'esito dell'operazione ed i tempi di recupero, ma anche scagionare l'estremo difensore italiano: "Ciao, volevo ringraziarvi tutti per il caloroso supporto che ho ricevuto, significa davvero molto per me. È bello constatare come il mondo del calcio riesca a unirsi in momenti come questi, e lo apprezzo davvero. L'operazione è andata benissimo, sono in buone mani, ma volevo ribadire che non c'è nessuno da incolpare per quello che è successo. Sono cose che accadono, e userò questo tempo per recuperare le forze e l'energia positiva. Non vedo l'ora di rivedervi".

Musiala, i tempi di recupero

Operato d'urgenza a Murnau, in Baviera, Jamal Musiala aveva riportato nello scontro con il 'Gigio Nazionale', sia la frattura del perone, che varie lesioni ai legamenti della caviglia sinistra. Come anticipato dal giocatore stesso, l'intervento è perfettamente riuscito, ma i tempi di recupero non saranno brevi, si parla comunque di cinque o sei mesi, con un rientro stimato non prima della primavera 2026.