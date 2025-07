Perché Psg-Real Madrid è iniziata con 10 minuti di ritardo: il motivo

Al "MetLife Stadium", impianto sportivo che ospiterà anche la finale dei Mondiali del 2026, è stato necessario attendere per assistere al fischio d'inizio di Psg-Real Madrid. L'interesse per la prestigiosa semifinale odierna ha mandato in tilt il traffico nella zona East Rutherford del New Jersey, non lontana da New York. Ciò ha spinto l'organizzazione del torneo a posticipare di 10 minuti il calcio d'inizio del match, così da consentire a tutti i paganti di accedere alle tribune e non lasciare spazi vuoti sugli spalti.