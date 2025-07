Chelsea-Psg è Maresca-Enrique, sfida nel segno di Guardiola

Chelsea e Psg, due super squadre a confronto con in palio l’ultimo trofeo di una stagione infinita. I londinesi e i parigini sono pronti a darsi battaglia nella finale del Mondiale per club, una partita che mette in mostra anche una sfida tutta da vivere tra due grandi allenatori. Uno emergente, Enzo Maresca, l’altro più esperto, Luis Enrique. Due tecnici molto diversi, non solo per esperienza e palmares ma anche per modo di giocare,