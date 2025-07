Il Mondiale per Club arriva all'ultimo atto: Chelsea e Paris Saint-Germain si giocano il trofeo alla conclusione della prima edizione del nuovo format. La squadra di Maresca arriva in finale dopo aver battuto il Fluminense in semifinale 2-0 e l'altra brasiliana, il Palmeiras, ai quarti 2-1. Il Chelsea aveva passato il proprio girone come seconda classificata ed è stata costretta ad arrivare fino ai supplementari agli ottavi contro il Benfica. Da lì i Blues hanno ingranato la marcia giusta, per poi arrivare fino in fondo. Percorso più netto per i campioni in carica della Champions League: nonostante la sconfitta contro il Botafogo, i reduci del triplete sono riusciti a passare il girone da primi per poi battere l'Inter Miami, il Bayern Monaco e il Real Madrid in semifinale con un sonoro poker. Tutto pronto per la finale del Mondiale per Club, seguila su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

21:30

22' - Vantaggio Chelsea, gol di Palmer

Chelsea in vantaggio al "MetLife Stadium", grazie al sinistro chirurgico di Cole Palmer, che punisce Donnarumma dai 15 metri. Grave errore di Nuno Mendes, che spiana la strada a Malo Gusto, poi lucido nel servire il suo fantasista dopo aver fallito un primo tentativo. 1-0 Chelsea.

21:26

18' - Tiro di Doué

Doué trova lo spazio giusto al limite dell'area di rigore del Chelsea, accentrandosi e calciando con il sinistro. Reattivo Sanchez, che va giù alla sua sinistra e para a mano aperta. Cresce il Psg.

21:24

16' - Grande occasione per il Psg

Palla dentro per Doué, che vede al centro il solissimo Hakimi, ma Cucurella è bravissimo a restare lucido e a frapporsi tra i due calciatori del Psg, salvando il Chelsea.

21:23

15' - Trascorso il primo quarto d'ora di gioco

Trascorso il primo quarto d'ora di gioco al "MetLife Stadium". Meglio il Chelsea in questa prima fase.

21:16

8' - Palla gol per il Chelsea

Grande azione del Chelsea, che coinvolge il pivot Joao Pedro, bravo a girare la sfera con il tacco verso Cole Palmer, che fallisce una sorta di rigore in movimento. Sinistro che dà solo l'illusione ottica del gol, spegnendosi di un soffio al lato. Donnarumma immobile, non avrebbe potuto far nulla.

21:10

3' - Ci prova il Chelsea

Prima iniziativa del Chelsea, che muove la sfera sul primo calcio d'angolo della partita. Il cross di James viene soltanto sfiorato da Cucurella e scivola dalla parte opposta del campo, senza impensierire più di tanto la difesa parigina.

21:08

1' - Inizia la finale del Mondiale per Club

Via al match! È cominciata Chelsea-Psg, Blues in possesso di palla.

21:06

Ovazione per Dembelé, in corsa per il Pallone d'Oro

Complice il triplete conquistato con il Psg di Luis Enrique, Ousmane Dembelé è il favorito per la vittoria del prossimo Pallone d'Oro. All'ingresso in campo del francese, ovazione del pubblico del "MetLife Stadium".

21:00

Entrano in campo le squadre

Terminata la cerimonia di chiusura del Mondiale per Club, manca sempre meno al calcio d'inizio di Chelsea-Psg. Tutto pronto al "MetLife Stadium": entrano in campo le squadre.

20:56

Inno nazionale statunitense al "MetLife Stadium"

Inno nazionale statunitense al "MetLife Stadium", poi sarà tempo di Chelsea-Psg.

20:49

Via allo show che precede il fischio d'inizio della finale

Inizia la cerimonia di chiusura del Mondiale per Club, con lo show che precede il fischio d'inizio di Chelsea-Psg. Robbie Williams e Laura Pausini al centro del campo. Poi, al termine dei primi 45 minuti, ci sarà spazio anche per l'half time show.

20:48

Chelsea-Psg, arbitra Alireza Faghani

Questa sera, toccherà all'arbitro iraniano Alireza Faghani dirigere la finale del Mondiale per Club. Il classe '78, che ha aperto questo torneo arbitrando la sfida tra Inter Miami e Al Ahly, è stato scelto da Pierluigi Collina per il momento più atteso. Nato a Kashmar, il direttore di gara ha iniziato la sua carriera in Iran prima di trasferirsi a Sydney nel 2019, ottenendo la nazionalità australiana.

20:40

Cerimonia di Chiusura al "MetLife Stadium": protagonista anche Laura Pausini

C'è anche una cantante italiana sul terreno di gioco del "MetLife Stadium", in occasione della cerimonia di chiusura che precederà il fischio d'inizio del Mondiale per Club: Laura Pausini sarà protagonista insieme a Robbie Williams e tanti altri artisti internazionali.

20:37

Gianni Infantino a DAZN: "Un successo enorme questo Mondiale"

Queste le parole del numero uno della FIFA a DAZN: "Ultimo atto di questo Mondiale per Club, incredibile. Un successo enorme sotto tutti i punti di vista, due milioni e mezzo di spettatori negli stadi, due-tre miliardi di spettatori in giro per il mondo. Una grandissima emozione e anche due italiani in finale. Tutto bellissimo. Siamo qui in America, un grandissimo show prima della partita, con tantissimi artisti tra cui J Balvin, ma non solo".

20:30

Luis Enrique: "Siamo in una stagione speciale"

In sede di presentazione del match, Luis Enrique si è espresso così in confererenza stampa: "Siamo in una stagione speciale, un momento speciale, e abbiamo un'altra possibilità contro una squadra molto forte come il Chelsea. Ora è il momento di prepararci. Vogliamo fare la storia per il nostro club".

20:20

Maresca alla vigilia: "Stagione fantastica, speriamo di poter vincere il torneo"

Così Enzo Maresca, manager del Chelsea, alla vigilia della finale del Mondiale per Club: "È un grande risultato. È stata una stagione fantastica: simo tra i primi quattro in Premier League, abbiamo vinto la Conference League e ora siamo in finale al Mondiale per Club. Siamo davvero molto felici. Andiamo avanti partita per partita, finalmente abbiamo l'ultima gara della stagione e speriamo di poter vincere il torneo".

20:10

La formazione ufficiale del Psg

Ecco le scelte ufficiali di Luis Enrique:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

20:00

Il percorso di Chelsea e Psg

In questa fase ad eliminazione diretta del torneo, il Chelsea di Enzo Maresca ha eliminato Benfica, Palmeiras e Fluminense, mentre il Psg campione d'Europa ha avuto la meglio contro Inter Miami, Bayern Monaco e Real Madrid.

19:55

Dove vedere Chelsea-Psg

La finale del Mondiale per Club sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su DAZN e Canale 5. Servizio streaming attivo su DAZN e Mediaset Infinity.

19:50

Chelsea, la formazione ufficiale

CHELSEA (4-3-2-1): Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Neto; Joao Pedro. All: Maresca.

19:45

Chelsea-Psg, cresce l'attesa

Tutto pronto a New York per la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Paris Saint-Germain: fischio d'inizio in programma alle 21 italiane.

MetLife Stadium - New York