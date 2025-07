Il Mondiale per club, torneo concepito non per soldi, ma per denaro, è stato scandito da troppe partite noiose, stadi semivuoti (o semipieni, secondo la Fifa); incontri a mezzogiorno con 35 gradi all'ombra e tasso di umidità fra il 60 e il 70 per cento; una gara dalla durata record di 4 ore e 38' (Chelsea-Benfica); panchinari del Borussia Dortmund asserragliati negli spogliatoi per sfuggire al caldo tropicale, ecc