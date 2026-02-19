Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Il Mondiale per club potrebbe cambiare volto: le possibili novità

Il numero delle squadre potrebbe aumentare e non solo
Il Mondiale per club potrebbe cambiare volto già dal 2029. Secondo quanto riportato dal Guardian, la FIFA starebbe valutando l’ipotesi di ampliare il torneo da 32 a 48 squadre, con l’appoggio della UEFA.

Il Mondiale per club potrebbe già cambiare

Si tratterebbe di un significativo cambio di posizione da parte dell’organo europeo, che inizialmente aveva espresso perplessità temendo possibili ripercussioni sulla Champions League. Ora, invece, sarebbe pronta a sostenere il progetto promosso dal presidente FIFA Gianni Infantino. In cambio, la federazione mondiale garantirebbe che la competizione resti con cadenza quadriennale, rinunciando dunque all’ipotesi di organizzarla ogni due anni. L’accordo rappresenterebbe anche un segnale di distensione nei rapporti tra Infantino e il presidente UEFA Aleksander Ceferin, negli ultimi anni non sempre allineati sulle strategie di sviluppo del calcio internazionale.

