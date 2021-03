Norvegia, appello al Qatar: "Rispettate i diritti umani"

GIBILTERRA - La Norvegia è scesca in campo oggi nella sfida contro Gibilterra con una maglia speciale. La motivazione è la protesta contro il governo del Qatar e la sua politica che, fra mille polemiche e le denunce del The Guardian di circa un mese fa, starebbe permettendo che la costruzione degli stadi per il Mondiale 2022 causi più di seimila morti fra lavoratori immigrati irregolari.

Lavoratori morti in Qatar: la maglia della Norvegia

Secondo il quotidiano britannico ammonterebbe a 6.500 il numero di lavoratori immigrati morti per permettere la costruzione degli stadi. La forza lavoro irreggolare proviene perlopiù da India, Bangladesh, Nepal e Pakistan. Così i giocatori della Norvegia, fra cui anche Erling Haaland del Borussia Dortmund, prima della partita con Gibilterra sono scesi in campo indossando la tshirt con scritto "Human Rights on & off the pitch" (Diritti umani, sul campo e fuori). "Ho l'impressione che moltissimi miei compagni siano interessati a compiere un'iniziativa importante – ha ribadito capitan Odegaard nella conferenza stampa della vigilia al fianco del Ct Solbakken – Ci tengono e vogliono fare qualcosa per cercare di contribuire in modo positivo".