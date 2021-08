Lazio, niente Italia per Lazzari: escluso dai convocati di Mancini

ROMA - L'infortunio di Manuel Lazzari, uscito nel primo tempo del match vinto 6-1 all'Olimpico contro lo Spezia, è stata l'unica nota stonata in un sabato trionfale per la Lazio. Uno stop che non consentirà tra l'altro al terzino biancoceleste di aggregarsi all'Italia di Roberto Mancini, che ha dovuto escluderlo infatti dalla lista dei convocati per il raduno della Nazionale previsto nella serata di oggi (domenica 29 agosto) a Coverciano in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Al momento non è prevista una sua sostituzione, mentre intanto l'arrivo degli azzurri impegnati stasera in Salernitana-Roma e Reims-Psg è invece previsto per domani (entro le ore 12).