Playoff Mondiali, Polonia vuole chiarimenti su trasferta in Russia

ROMA - A causa delle tensioni e dei venti di guerra tra Ucraina e Russia, nonché della possibile escalation e dell'inizio di un conflitto armato, la Federcalcio polacca ha chiesto alla Fifa dei chiarimenti in merito allo spareggio per i Mondiali di Qatar2022 previsto per il 24 marzo a Mosca. "Va sottolineato che il ruolo della Federcalcio polacca, come associazione sportiva, è quello di fornire ai calciatori polacchi condizioni ottimali per la preparazione e le prestazioni nelle partite internazionali" si legge in una nota della federazione.