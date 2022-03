Ucraina, la Federcalcio della Russia al Tas: "Ridateci i playoff mondiali"

LOSANNA (SVIZZERA) - La Federcalcio della Russia ha avviato un'azione legale contro l'esclusione delle squadre russe da tutte le competizioni internazionali decretata la scorsa settimana da Fifa e Uefa. Lo ha reso noto il tribunale arbitrale dello sport con sede a Losanna, in Svizzera. In attesa che il Tas disponga nel merito della controversia, la federcalcio russa chiede di sospendere l'esecuzione di tali decisioni, ovvero di consentire in particolare ai russi di disputare gli spareggi di Coppa del Mondo-2022 alla fine di marzo. La nazionale russa dovrebbe sfidare la Polonia che nel frattempo, con il portiere juventino Szczesny in testa, ha già detto di non voler disputare la partita in segno di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina.