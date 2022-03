Mondiali, le decisioni della Fifa: Scozia-Ucraina a giugno, Polonia in finale

ZURIGO (Svizzera) - La partita tra Scozia e Ucraina , valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar fissata al 24 marzo, si giocherà a giugno. Questa è stata la decisione della Fifa dopo che la Federcalcio ucraina aveva chiesto che le sue partite di playoff fossero riprogrammate a causa dell'impossibilità di organizzare sia il viaggio che l'allenamento di una squadra nelle circostanze attuali. Dopo aver consultato la Uefa e le quattro federazioni affiliate al Girone A degli spareggi di qualificazione europea ai Mondiali, è stato deciso all'unanimità, in spirito di solidarietà, di accettare questa richiesta.

Fifa: Galles-Austrai confermata. Polonia già finale nel gruppo B

La Fifa ha anche comunicato che la partita tra Galles e Austria rimarrà programmata per 24 marzo 2022, per la necessità di limitare l'interruzione alle partite ufficiali già programmate per la 'finestra' di giugno in quello che è un calendario già congestionato. Inoltre, in seguito alla decisione del 28 febbraio 2022 presa insieme al Comitato Esecutivo Uefa di sospendere tutte le squadre russe dalla partecipazione alle competizioni Fifa e Uefa fino a nuovo ordine, l'Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore Fifa ha deciso che la Polonia accederà alla finale del girone B in programma il 29 marzo 2022, nella quale affronterà la vincente del match tra Svezia e Repubblica Ceca.