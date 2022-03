Svezia, i convocati per i playoff: c'è Ibrahimovic

ROMA - Janne Andersson, ct della Svezia, ha diramato la lista dei convocati per i playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. La nazionale svedese affronterà, in semifinale, la Repubblica Ceca e il commissario tecnico Andersson ha deciso di convocare anche Zlatan Ibrahimovic per provare a qualificarsi per la fase a finale del Mondiale.