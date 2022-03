Ufficiale: Italia-Macedonia con capienza al 100% a Palermo

Ora è ufficiale: Italia-Macedonia, lo spareggio per le qualificazioni ai Mondiali 2022, si giocherà con la capienza al 100% allo stadio Renzo Barbera di Palermo. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti firmato la deroga che permetterà di aprire le porte dell'impianto siciliano il prossimo 24 marzo. Una settimana in anticipo rispetto al ritorno alla capienza al 100% che scatterà per tutti gli stadi dall'1 aprile.