Diretta Portogallo-Turchia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

PORTO (PORTOGALLO) - Tra le nazionali che non hanno ancora conquistato il pass per i Mondiali di Qatar 2022 c'è anche il Portogallo. I lusitani di Fernando Santos, infatti, sfideranno alle ore 20.45, all'Estadio do Dragao di Porto, la Turchia nella semifinale playoff. La vincente affronterà nella finalissima di martedì 29 marzo una tra Italia e Macedonia del Nord. Cristiano Ronaldo e compagni erano pronti a festeggiare la qualificazione, ma nell'ultimo turno del Girone A, al Da Luz di Lisbona, si sono fatti rimontare dalla Serbia di Vlahovic. Una delusione enorme per il pubblico di casa che, però, stasera è pronto a spingere avanti i propri beniamini per allungare una striscia che vede il Portogallo protagonista in ben 11 edizioni consecutive tra Europei e Mondiali.