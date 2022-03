Portogallo-Turchia 3-1: Otavio e Diogo Jota decisivi

OPORTO - Il Portogallo rischia ma batte la Turchia per 3-1 e continua la sua corsa per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Allo stadio Dragao i lusitani dominano il primo tempo trovando le reti di Otavio e Diogo Jota. Nella ripresa però Yilmaz accorcia le distanze. Nel finale viene assegnato un rigore per la Turchia che però Yilmaz sbaglia colpendo la traversa. Nel finale la rete di Matheus Nunes chiude la partita: il Portogallo sfiderà la Macedonia per qualificarsi ai Mondiali.

Portogallo-Turchia, tabellino e statistiche Portogallo subito avanti con Otavio e Diogo Jota Sfida decisiva al Dragao di Oporto tra Portogallo e Turchia. I lusitani dopo il ko con la Serbia all'ultima giornata hanno chiuso il loro girone di qualificazione ai Mondiali come secondi, finendo dunque ai playoff, mentre la Turchia ha chiuso il suo girone alle spalle dell'Olanda. Fernando Santos si affida al tridente composto da Cristiano Ronaldo, Otavio e Diogo Jota mentre Kuntz punta sulla coppia formata da Yilmaz e dall'ex Roma Under, con Calhanoglu a centrocampo. Bassi ritmi nei primi minuti, con le squadre che si studiano. La partita si accende all'11' con il cross in area di Bruno Fernandes, Diogo Jota ci arriva in spaccata ma la palla finisce contro la traversa. Si scaldano i padroni di casa che iniziano a lanciarsi in avanti e trovano subito il gol che sblocca la gara: al 15' Bernardo Silva calcia dalla distanza e colpisce il palo, la palla rimbalza e prima di tutti arriva Otavio che ribatte in rete superando Cakir. La Turchia reagisce creando due ottime occasioni con il colpo di testa di Kutlu e il tiro dal limite di Kokcu. Gara più viva che mai con occasioni per entrambe le parti e anche con scintille in mezzo al campo tra Diogo Jota e Celik con l'arbitro costretto ad intervenire. Nel finale del primo tempo (42') Otavio lascia partire il cross dal limite, Diogo Jota si stacca da Kabak e trova il colpo di testa per il 2-0. Si torna dunque negli spogliatoi con il doppio vantaggio dei lusitani.