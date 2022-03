Mondiali, Canada qualificazione storica. Usa e il Messico di Lozano a un passo

ROMA - Un altro passo verso il Qatar per Stati Uniti e Messico. Nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali del Nord e Centro America, gli Usa hanno travolto Panama per 5-1 all'Exploria Stadium di Orlando : decisiva una tripletta dell'attaccante del Chelsea Pulisic (due reti su rigore), più i gol di Arriola e Ferreira (Godoy a segno per gli ospiti a 4 minuti dal 90').

Usa e Messico verso i Mondiali

Vittoria pure per il Messico di Lozano (in campo per 69 minuti), 1-0 in trasferta in Honduras: all'Estadio Olimpico Metropolitano di San Pedro Sula basta un gol di Alvarez al 70' per decidere il match. La classifica la conduce il Canada, già qualificato con 28 punti a seguito del successo per 4-0 sulla Giamaica: era da Messico '86 che i canadesi non partecipavano a un Mondiale. A seguire ci sono proprio Usa e Messico a 25. Al momento ai Playoff ci andrebbe il Costa Rica quarto, dopo il 2-1 sul campo di El Salvador.