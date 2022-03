Il Messico di Lozano e gli Usa volano a Qatar 2022: Costa Rica agli spareggi

Messico ai Mondiali, vittoria di rimonta per la Giamaica

Tutto facile per il Messico che batte 2-0 El Salvador e vola in Qatar. Ad aprire le marcature è Antuna che, al 17', è il più rapido di tutti a ribadire in rete la corta respinta di Gonzalez sul colpo di testa di Raul Jimenez. Nel finale del primo tempo arriva anche il raddoppio, con lo stesso Jimenez che trasforma dagli 11 metri. Poco meno di mezz'ora per il calciatore del Napoli Lozano, entrato al 64' al posto di Antuna quando il risultato e la partita erano già in ghiaccio. Vittoria anche per la Giamaica, che supera in rimonta l'Honduras per 2-1. Gli ospiti passano con Tejeda che trasforma un calcio di rigore concesso dopo revisione al Var. Lo schiaffo sveglia i padroni di casa che trovano il pari prima del 45': altro rigore, stavolta realizza Bailey. Quando la prima frazione sembra volgere al termine ecco che la Giamaica completa il sorpasso e conquista la vittoria grazie all'ex Lazio Ravel Morrison, bravo ad approfittare di un rinvio approssimativo della difesa su un corner tagliato sul primo palo. Al 61’ sembra esserci una svolta importante, quando Green viene espulso per una gomitata a Lopez; interviene di nuovo il Var e dopo la revisione l’arbitro estrae soltanto il giallo.

Costa Rica ai playoff, sconfitta indolore per il Canada

La nazionale costaricense batte 2-0 gli Usa, ma non basta per superarli in classifica (la differenza reti premia infatti la nazionale a stelle e strisce). Eppure partono meglio gli ospiti, con Keylor Navas che deve superarsi in un paio di occasioni su Robinson. In una di queste, a inizio ripresa, Calderon, dopo l'intervento dell'estremo difensore del Psg, è bravo a salvare sulla linea la corte respinta di Weah. La dura legge del gol, allora, colpisce inesorabile e Costa Rica passa avanti al 51' con Vargas, bravo a svettare più in alto di tutti su un corner dalla sinistra. Nemmeno il tempo di rialzarsi che dopo 9' arriva il raddoppio, ancora da palla inattiva, di Contreras che risolve una mischia in area. Keylor Navas, tra i migliori in campo, è però costretto ad alzare bandiera bianca al 78' dopo un'altro intervento prodigioso su Pulisic: torsione innaturale col piede destro. Poche emozioni, invece, nel match tra Panama e Canada. Gli ospiti, già sicuri del pass per Qatar 2022, perdono 1-0 con Gabriel Torres che festeggia alla grande la sua presenza numero 100 con la nazionale e deposita in rete con il piattone un traversone dalla sinistra. Dopo aver rischiato di subire il raddoppio con Waterman, il Canada si spinge in avanti e all'83' va vicino al pari con l'incornata di David che si stampa però sulla traversa.