Mondiali, ufficiale: la Fifa allarga le rose delle nazionali a 26 calciatori

Ufficiale: in vista della Coppa del Mondo in programma in Qatar a cavallo tra l'autunno e l'inverno del 2022, la Fifa ha approvato una serie di novità. La principale riguarda l'allargamento delle rose a disposizione dei commissari tecnici delle trentadue nazionali che prenderanno parte alla kermesse, che passa da 23 a 26 calciatori. Sul sito del massimo organo calcistico si legge come l'Ufficio di presidenza del Consiglio, "data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia di COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, è stato deciso quanto segue: il numero massimo di giocatori nella lista libera è stato aumentato da 35 a 55; il numero di giocatori da inserire nella lista finale è stato aumentato da un minimo di 23 ad un massimo di 26; l'ultima giornata - a livello di club - per i 23-26 giocatori nominati nella lista finale sarà il 13 novembre 2022; a non più di 26 persone (fino a 15 sostituti e 11 dirigenti di squadra - uno di questi funzionari deve essere il medico della squadra) sarà permesso di sedere sulla panchina della squadra".